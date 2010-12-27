В Рощино на улице Песочной ввели реверсивное движение

Читатель Piter.TV в 13:47 прислал фотографии, на которых виден регулировщик, контролирующий поток машин.

Сегодня, 24 июня, в Рощино на улице Песочной, что неподалеку от дорожной развилки, ввели реверсивное движение. Участок дороги поливают битумом и освобождают от пыли. Водители сообщают, что образовалась пробка

Читатель Piter.TV в 13:47 прислал фотографии, на которых виден регулировщик, контролирующий поток машин.

На участке невменяемые ямы, в связи с этим дорожники оперативно приступили заливать мост битумом/ рассказал читатель Сергей

По данным "Яндекса", движение на участке затруднено.

Кроме того, читатель рассказал, что на одном из участков "Скандинавии" на бок завалились два экскаватора, которые работают над расширением дороги. Сейчас их пытаются поднять рабочие.