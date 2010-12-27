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В промзоне на проспекте Обуховской обороны утром тушили склад
Сегодня, 8:48
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Alena_Zinovieva

В промзоне на проспекте Обуховской обороны утром тушили склад

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С огнем боролись четыре пожарных расчета и 16 спасателей.

Утром 24 сентября в трехэтажном административно-производственном здании на проспекте Обуховской обороны, 295, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Информация о возгорании поступила в дежурную службу в 06:21. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит обстановка на площади 15 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались четыре пожарных расчета и 16 огнеборцев. В 07:28 огонь был потушен. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на месте пожара в Решетниково нашли два трупа: мужчины и ребенка.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, огонь, пожар на складе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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