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На участке в поселке Репино ввели карантин из-за болезни птиц
Сегодня, 18:38
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nadezhda_sib

На участке в поселке Репино ввели карантин из-за болезни птиц

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В голубятне обнаружили птиц, больных туберкулезом.

В поселке Репино Курортного района обнаружили очаг туберкулеза птиц, На территории садоводства, где нашли больных птиц, установили карантин с 6 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Петербурга. 

Согласно документу, из голубятни садоводства "Монолит" и неблагоприятных участков запрещено вывозить и привозить птиц, вывозить корм, с которым могли контактировать зараженные голуби. Посторонним нельзя находиться на карантинной территории. Все ограничения снимут особым распоряжением.

Напомним, туберкулез - опасное инфекционное заболевание, от птиц могут заразиться люди. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге началась массовая вакцинация от гриппа

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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