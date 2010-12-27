На участке в поселке Репино ввели карантин из-за болезни птиц

В голубятне обнаружили птиц, больных туберкулезом.

В поселке Репино Курортного района обнаружили очаг туберкулеза птиц, На территории садоводства, где нашли больных птиц, установили карантин с 6 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Петербурга.

Согласно документу, из голубятни садоводства "Монолит" и неблагоприятных участков запрещено вывозить и привозить птиц, вывозить корм, с которым могли контактировать зараженные голуби. Посторонним нельзя находиться на карантинной территории. Все ограничения снимут особым распоряжением.

Напомним, туберкулез - опасное инфекционное заболевание, от птиц могут заразиться люди.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге началась массовая вакцинация от гриппа.

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