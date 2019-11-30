В церкви возмутились предлагаемыми правилами медосмотра водителей

В РПЦ негативно оценили предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей. Митрополит Волоколамский Иларион возмутился тестом на алкоголизм.
В беседе на телеканале "Россия 24" священнослужитель критично отнесся к тесту, когда человек должен доказывать, что он не алкоголик. Он считает, что таким образом людей лишают презумпции невиновности.
"Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?",
- сказал митрополит
Ранее ошибочность данного теста признали в Кремле.
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"А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?" - А это будет введено последующими законами, нельзя же все в одном охватить.