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Сегодня, 22:15
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Rybka123
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В церкви возмутились предлагаемыми правилами медосмотра водителей

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Там считают, что людей лишают презумпции невиновности.

В РПЦ негативно оценили предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей. Митрополит Волоколамский Иларион возмутился тестом на алкоголизм.

В беседе на телеканале "Россия 24" священнослужитель критично отнесся к тесту, когда человек должен доказывать, что он не алкоголик. Он считает, что таким образом людей лишают презумпции невиновности.

"Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?", 
- сказал митрополит

Ранее ошибочность данного теста признали в Кремле.

Видео: YouTube / 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 22:26

"А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?"   - А это будет введено последующими законами, нельзя же все в одном охватить.

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