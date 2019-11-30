В церкви возмутились предлагаемыми правилами медосмотра водителей

В РПЦ негативно оценили предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей. Митрополит Волоколамский Иларион возмутился тестом на алкоголизм.

В беседе на телеканале "Россия 24" священнослужитель критично отнесся к тесту, когда человек должен доказывать, что он не алкоголик. Он считает, что таким образом людей лишают презумпции невиновности.

"Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?",

- сказал митрополит