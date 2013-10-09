В РФ готовится к запуску подтверждение возраста по биометрии при покупке товаров

Дмитрий Григоренко раскрыл подробности нововведения в магазинах и вендинговых автоматах.

В России готовится к запуску сервис для подтверждения возраста при помощи биометрических данных при покупке товаров. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) в Нижнем Новгороде вице-премьер страны, руководитель аппарата федерального правительства Дмитрий Григоренко.

В России готовится к запуску сервис подтверждения возраста по биометрии. В ближайшие месяцы он появится в вендинговых аппаратах. Там его можно будет использовать для покупки энергетических напитков. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что в настоящее время реализация энергетических напитков в вендингах невозможна, так как с 1 марта 2025 года в России действует запрет на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним лицам. Для соблюдения данного требования продавцам необходим надежный механизм возрастной верификации клиентов, который исключал бы покупку энергетиков детьми и подростками. Таким способом решения проблемы может стать биометрическая идентификация. Дмитрий Григоренко уточнил, что до конца 2025 года власти внедрят аналогичный сервис на кассах самообслуживания. Нововведение снизит нагрузку на персонал торговых точек. При этом использование биометрии является добровольным, технология станет альтернативой традиционным способам проверки возраста. Речь идет о предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность человека.

Оплата проезда биометрией появится в метро Петербурга до конца 2025 года.

Фото: Piter.tv