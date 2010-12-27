  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за взрыва на частной пивоварне в Пятигорске погибли люди
Сегодня, 9:45
126
MShaffter

Из-за взрыва на частной пивоварне в Пятигорске погибли люди

0 0

Стала известна причина взрыва.

В Пятигорске на небольшой частной пивоварне прогремел взрыв.

Региональное отделение МЧС РФ сообщает, что в 6.50 29 ноября к ним поступил сигнал о взрыве с последующим возгоранием по адресу: г. Пятигорск, п. Новый, ул. Маршала Жукова, 54. В результате взрыва разрушена постройка. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. В результате взрыва погибли двое рабочих, сообщает ТАСС. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 30 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России: 13 человек личного состава, 4 единицы спецтехники. 

Ранее: В Туле на улице сработало взрывное устройство

Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Теги: взрыв, взрыв на пивоварне, новости пятигорска, новости россии, новости ставрополья
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии