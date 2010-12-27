Из-за взрыва на частной пивоварне в Пятигорске погибли люди

Стала известна причина взрыва.

В Пятигорске на небольшой частной пивоварне прогремел взрыв.

Региональное отделение МЧС РФ сообщает, что в 6.50 29 ноября к ним поступил сигнал о взрыве с последующим возгоранием по адресу: г. Пятигорск, п. Новый, ул. Маршала Жукова, 54. В результате взрыва разрушена постройка. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. В результате взрыва погибли двое рабочих, сообщает ТАСС. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 30 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России: 13 человек личного состава, 4 единицы спецтехники.

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Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю