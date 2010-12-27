В Пушкинском районе Петербурга полиция задержала разыскиваемого мошенника

Его нашли во время проведения оперативно-профилактических мероприятий.

Во время оперативно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками полиции на территории Пушкинского района Петербурга, был задержан разыскиваемый у себя на родине гражданин среднеазиатского государства. Об этом сообщил ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В среду, 6 ноября, полицейские установили квартиру, в которой проживали нелегальные мигранты, работающие на стройках в Шушарах. В ходе проверки полицейские обнаружили, что у пятерых были нарушены правила регистрации на территории РФ. Их доставили в полицию для разбирательства.

Среди задержанных оказался и разыскиваемый мошенник. 36-летний гражданин среднеазиатского государства с января 2018 года находился в федеральном розыске за совершение преступления на территории своей страны. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции.

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