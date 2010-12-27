В Петербурге полиция ищет мошенников, жертвами которых стали пенсионерки

Все преступления произошли в один день в разных районах города. Злоумышленники представлялись и газовой службой и продавцами постельного белья.

В пятницу, 8 ноября в полицию Кировского, Калининского и Фрунзенского района Петербурга обратились сразу три пенсионерки с заявлением о краже денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Кировском районе 83-летняя гражданка обнаружила, что после того, как к ней в квартиру пришли люди, представившиеся газовой службой, из помещения пропала коробка, внутри которой находилось 100 тысяч рублей. Происшествие произошло на Двинской улице, 4.

В Калининском районе 87-летняя петербурженка, проживающая на проспекте Науки, 29, обнаружила пропажу коробки, в которой хранились 115 тысяч рублей. До обнаружения пропажи в квартиру приходили курьеры, с которыми дочь пострадавшей расплачивалась за постельное белье.

В квартире дома 5 по Белы Куна,83-летняя пенсионерка обнаружила пропажу конверта с суммой почти 75 тысяч рублей. До этого к ней приходила неизвестная женщина, цель визита которой неизвестна.

По первому делу полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). По остальным заявлениям решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти полиция смогла поймать двух серийных воров.

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