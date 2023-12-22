В Пушкине водителям придется объезжать Гвардейский бульвар

Проезд закроют на участке от Стрелковой до Гусарской улицы.

В Пушкине закрывается движение транспорта по Гвардейскому бульвару. Речь идет об участке от Стрелковой улицы до Гусарской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут с 6 апреля по 15 июня. На Гвардейском бульваре будут проходить работы по строительству тепловой сети.

Объезд: Гусарская улица, Парковой улица, Стрелковая улица, улица, Кирасирская улица, Гвардейский бульвар, Гренадерская улица, Госпитальный переулок, Колокольный переулок, улица Красной Звезды, Огородная улица. Пресс-служба ГАТИ

До 30 апреля будет закрыто движение транспорта по Гусарской улице в городе Пушкин от Колокольного переулка до Саперной улицы.

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Фото: Piter.tv