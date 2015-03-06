В Пушкине сгорел автобус "Мерседес"

Пожар тушили 10 спасателей.

Сегодня днем, 16 октября, в Пушкинском районе полыхал микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На Церковной улице, 50, горела задняя часть кузова "Мерседеса". Информация о возгорании поступила спасателям в 17:08. С огнем отправились бороться 10 человек личного состава и две спецмашины.

В 17:24 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv

