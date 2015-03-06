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В Пушкине сгорел автобус "Мерседес"
Сегодня, 18:33
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В Пушкине сгорел автобус "Мерседес"

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Пожар тушили 10 спасателей.

Сегодня днем, 16 октября, в Пушкинском районе полыхал микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На Церковной улице, 50, горела задняя часть кузова "Мерседеса". Информация о возгорании поступила спасателям в 17:08. С огнем отправились бороться 10 человек личного состава и две спецмашины.

В 17:24 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на Октябрьской набережной из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: горел автобус, мчс, сгорел мерседес, церковная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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