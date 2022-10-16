На Октябрьской набережной из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов

Пожар тушили 17 человек личного состава и 4 спецмашины.

Сегодня, 16 октября, горела двухкомнатная квартира в Невском районе. Информация о пожаре на Октябрьской набережной, 124, корпус 2, поступила диспетчеру МЧС в 10:56. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Огонь распространился по площади 40 "квадратов". Спасатели эвакуировали жильцов дома. Пожар тушили 17 человек личного состава и 4 спецмашины.

В 11:22 возгорание ликвидировали. Подробности уточняются.

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