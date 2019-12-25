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В Пушкине полицейские задержали продавца мефедрона
Сегодня, 9:43
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В Пушкине полицейские задержали продавца мефедрона

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Мужчина находился на "сделке" в момент задержания. У него нашли 100 граммов запрещенного вещества.

В Пушкинском районе полицейские поймали драгдилера. Мужчина пытался продать 100 граммов запрещенного вещества перед тем, как его задержали стражи порядка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В пятницу, 8 июля, у дома № 25 по улице Магазейной у 35-летнего горожанина нашли мефедрон. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Ранее на Piter.tv: суд арестовал скандального пассажира из самолета рейса Анталья – Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, магазейная улица, мвд, мефедрон, наркотики, пушкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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