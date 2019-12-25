В Пушкине полицейские задержали продавца мефедрона

Мужчина находился на "сделке" в момент задержания. У него нашли 100 граммов запрещенного вещества.

В Пушкинском районе полицейские поймали драгдилера. Мужчина пытался продать 100 граммов запрещенного вещества перед тем, как его задержали стражи порядка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пятницу, 8 июля, у дома № 25 по улице Магазейной у 35-летнего горожанина нашли мефедрон. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

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