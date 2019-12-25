В Пушкине незаконно демонтировали несущие конструкции усадебного дома Кокорева

Хозяйствующая в здании компания несколько раз проводила несогласованные ремонтные работы.

Прокуратура Пушкинского района выявила нарушение при эксплуатации объекта культурного наследия, а именно – Усадебного дома Кокорева. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Как показала проверка, хозяйствующее в усадьбе ООО "Парадный Пушкин" демонтировало в историческом здании несущие конструкции, провело несколько несогласованных ремонтных работ и не соблюдало требования пожарной безопасности.

Руководству компании внесено представление. Прокуратура намерена добиться привлечения виновников к административной ответственности сразу по трем статьям.

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Фото: пресс-служба КГИОП