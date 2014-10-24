В Пушкине на Подбельского сгорела часть автосервиса

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 18 декабря, в Пушкине на шоссе Подбельского, 6, вспыхнул автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 6:40. Выяснилось, что в здании загорелся бокс площадью 450 "квадратов".

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 1,5 часа. В 8:13 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv

