В Пулково задымился двигатель самолета из Cалехарда

Причины происшествия выясняются. По данному факту проводится доследственная проверка.

Двигатель самолета авиакомпании "Ямал" начал дымить во время руления на стоянке аэропорта Пулково в Петербурге. Это подтверждает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем Telegram-канале.

Вечером в воскресенье, 7 июля, поступило сообщение о том, что во время руления самолета авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс Салехард —Петербург, на стоянке в аэропорту Пулково произошло задымление двигателя. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Причины происшествия выясняются. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково открылась посвященная флоре и фауне Политеха выставка.

Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России