В Пулково задерживаются рейсы в Крым и Сербию

В Москву, Казань и Нур-Султан самолеты тоже прибудут со значительным опозданием.

Из Петербурга задерживаются вылеты самолетов в Симферополь, Москву, Казань, Нур-Султан и Сербию. Об этом сообщили в Пулково.

Рейс в Симферополь должен был вылететь в 12 дня, однако пассажиры до сих пор ждут посадки. Задерживается самолет и в Москву, по расписанию он должен был отправиться в 17:30. С опозданием вылетит и самолет в Казань, отправление которого запланировано на 18:20. В Нур-Султан из-за протестов в стране не отправится сегодня рейс, вылет которого должен был состояться в 20:25.

Кроме того, пассажирам пришлось ждать и отправление воздушного судна в Белград. Еще в 12:15 путешественники планировали занять свои посадочные места.

Ранее на Piter.tv: в Пулково стабилизировалась ситуация с рейсами.

Фото: Piter.tv