В Пулково задержан подозреваемый в приставании к несовершеннолетней падчерице

Информацию полицейским передала мать девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером понедельника, 20 марта, в полицию обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что в период с августа 2022-ого по день обращения её 37-летний сожитель совершил развратные действия в отношении её 10-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемый гражданин Таджикистана был задержан опергруппой в аэропорту "Пулково" "по горячим следам". В его отношении составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что женщина умерла в квартире на Дрезденской после избиения.

Фото: Piter.TV