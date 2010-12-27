В Пулково задержали мужчину, который пытался увезти в Грецию 42 тысячи сигарет

Теперь необычному пассажиру грозит наказание по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Во вторник, 16 февраля, в Пулково задержали гражданина Белоруссии, который пытался увезти в Грецию 42 тысячи сигарет. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Мужчина заявил, что табачная продукция ему нужна для личного пользования. Стоит отметить, что товарных чеков у пассажира не было.

Табачные изделия были признаны товарами не для личного пользования в соответствии с пунктом 4 статьи 256 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза отметили в СЗТУ

Теперь необычному пассажиру грозит наказание по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

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