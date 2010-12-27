В Пулково задержали мужчину, который пытался увезти в Грецию 42 тысячи сигарет

Во вторник, 16 февраля, в Пулково задержали гражданина Белоруссии, который пытался увезти в Грецию 42 тысячи сигарет. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
Мужчина заявил, что табачная продукция ему нужна для личного пользования. Стоит отметить, что товарных чеков у пассажира не было.
Табачные изделия были признаны товарами не для личного пользования в соответствии с пунктом 4 статьи 256 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
отметили в СЗТУ
Теперь необычному пассажиру грозит наказание по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге официально завершилась эпидемия гриппа
Фото:pixabay
Оставить комментарий