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В Пулково задержали мужчину, который пытался увезти в Грецию 42 тысячи сигарет
Сегодня, 20:41
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IRINA_CHALKINA

В Пулково задержали мужчину, который пытался увезти в Грецию 42 тысячи сигарет

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Теперь необычному пассажиру грозит наказание по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. 

Во вторник, 16 февраля, в Пулково задержали гражданина Белоруссии, который пытался увезти в Грецию 42 тысячи сигарет. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении. 

Мужчина заявил, что табачная продукция ему нужна для личного пользования. Стоит отметить, что товарных чеков  у пассажира не было.

Табачные изделия были признаны товарами не для личного пользования в соответствии с пунктом 4 статьи 256 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

отметили в  СЗТУ

Теперь необычному пассажиру грозит наказание по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

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Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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