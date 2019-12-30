В Пулково поймали девушку, находящуюся более двух месяцев в федеральном розыске

В Пулково задержали 19-летнюю девушку, которая больше двух месяцев находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Согласно материалам дела, задержанная скрывалась от правоохранителей за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия.
Юную петербурженку заключили под стражу. Информация о задержанной передана инициатору розыска.
Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестные украли смартфон и списали со счета около 3 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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