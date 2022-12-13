В Пулково за один день 556 декоративных птиц прошли ветеринарный контроль

После завершения всех необходимых процедур декоративные птицы отправились в адрес получателя.

За один день в грузовом терминале аэропорта Пулково инспектор Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль 556 попугаев следующих видов: волнистые, кореллы, неразлучники, амадины, александрийские, монахи, пиррура, ожереловые, розеллы, певчие и аратинги. Птицы следовали из Республики Киргизия в Московскую область.

Было установлено, что птицы здоровы, перевозятся без нарушений и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на территорию РФ.

После завершения всех необходимых процедур декоративные птицы отправились в адрес получателя.

Ранее из Петербурга в Архангельскую область отправили 20 волнистых попугаев.

Фото: Россельхознадзор