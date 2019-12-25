Пулково встретил первый рейс саудовской авиакомпании Nesma Airlines

Открытие нового направления расширяет возможности петербуржцев для отдыха в Египте.

В аэропорту Пулково состоялась торжественная встреча первого рейса саудовской авиакомпании Nesma Airlines. Самолет проехал под традиционной "водной аркой", созданной сотрудниками аэропорта на поливальных машинах.

Как сообщили в пресс-службе авиагавани, новый перевозчик будет выполнять рейсы из Петербурга в Хургаду каждые 10 дней. Вылеты запланированы на 01:15.

Пассажиры также могут добраться до главного египетского курорта рейсами "Аэрофлота" и AlMasria Universal Airlines. Актуальное расписание доступно на официальном сайте аэропорта Пулково.

Ранее Piter.TV сообщал, что импортозамещенную систему управления процессами внедрили в Пулково.

Фото: Piter.TV