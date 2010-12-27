В "Пулково" воры пытались украсть багаж у пассажира и направился с ним на Кипр

В аэропорту Северной столицы задержан мужчина, который хотел улететь из страны с чужим багажом.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту "Пулково" задержали грабителя, покушавшегося на багаж одного из пассажиров. Жертва быстро поняла, что лишилась сумки и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Выяснилось, что злоумышленник спрятал украденные вещи в собственном чемодане и собирался вылететь на Кипр. Однако, вместо поездки в теплую страну он отправился в отделение правопорядка.

Грабителей оказался 50-летний житель Всеволожска Ленинградской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь он может на два года лишиться свободы.

Напомним, что по делу об избиении учителя в Таврическом саду задержали двух подростков.

Фото: Piter.tv