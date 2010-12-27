По делу об избиении учителя в Таврическом саду задержали двух подростков

полиция нашла двоих участников драки, напавших на школьного учителя.

Представители Следственного комитета заявили, что по делу об избиении группы жителей в Таврическом саду задержаны двое подозреваемых. Ими оказались местные подростки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства днем 29 августа.

По данным представителей надзорного ведомства, ранее один из предполагаемых преступников попадал в поле зрения представителей закона: его судили за кражу. Оба молодых человека на данный момент нигде не учатся и не работают. В ближайшее время им предъявят обвинение, а также решится вопрос об аресте.

Напомним, что ранее депутат Госдумы объяснил подростковую агрессию реформой образования‍.

Фото: Piter.tv