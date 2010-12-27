Депутат объяснил подростковую агрессию реформой образования‍

В Госдуме начали задумываться об актуальности проблемы детского АУЕ.

Депутат Государственной думы Петр Толстой считает, что недавнее происшествие в Петербурге с бандой школьников из АУЕ, является результатом реформы образования. Спикер также отметил, что правительство изначально не уделяло достаточного внимания данной проблеме, которая уже долгое время носит массовых характер.

Нападение банды подростков на прохожих в Петербурге является очередным звеном цепи, начало которой было положено "идиотскими" реформами образования пишет в социальной сети в Facebook "единоросс" Петр Толстой

Политик добавил, что и-за того, что школ постепенно лишили воспитательной функции, а большинство семей не в состоянии позволить себе обеспечивать ребенка дополнительным образованием, дети начинают становиться "несовершеннолетними царьками", которые считают окружающих себя людей обслуживающим персоналом.

По мнению парламентария, пустоты в воспитании восполняют субкультуры, в частности - АУЕ. Популярность последнего направления обуславливается возможностью самоутверждения подростков.

Напомним, что проблема стала муссироваться в обществе после недавнего происшествия в Таврическом саду, в котором банда подростков напала на местных жителей, среди которых был школьный учитель.

Фото: Вконтакте, Facebook/Петр Толстой