В Пулково спасли самоубийцу

39-летнего мужчину заметили у ограждения эстакады.

13 сентября сотрудники транспортной полиции в аэропорте "Пулково" спасли жизнь человеку, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Младший сержант полиции Дмитрий Масалов вовремя заметил мужчину, перелезшего через перила-ограждения эстакады. Полицейский успел подбежать к нему и схватить за одежду. На помощь после сообщения по рации прибыли другие сотрудники. Старшие лейтенанты Евгений Сименас и Александр Потеряхин, майор Денис Бондаренко и замначальника полиции подполковник Роман Маслов удерживали мужчину до приезда МЧС.

Эмоционально возбужденному гражданину оказали необходимую медицинскую помощь.

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Видео: телеграм-канал "Аварийный Петербург"