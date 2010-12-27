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Петербургская ГИБДД будет искать нетрезвых водителей
Сегодня, 18:21
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Петербургская ГИБДД будет искать нетрезвых водителей

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Сентябрь станет месяцем выявления нарушителей.

В этом месяце ГИБДД проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей, передает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 13 на 14 сентября и с 27 на 28 все районы Петербурга будут проверять на водителей, севших за руль в нетрезвом виде. С 14 на 15 сентября и с 28 на 29 та же процедура повторится в Ленобласти.
В этом году сотрудники ДПС задержали 3416 пьяных водителей в городе и 2626 в области.

За вождение в нетрезвом виде нарушителям грозит административный штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет. За повторное – уже уголовная ответственность.

Ранее Piter.tv писал о начале периодического протапливания.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, нетрезвый водитель, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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