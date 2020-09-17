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В Пулково прошли ветконтроль 4 глухаря из Новосибирска

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При осмотре нарушений не выявили.

В аэропорт Пулково из Новосибирска доставили четырех глухарей, они прошли ветеринарный контроль. Об этом рассказала пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Глухари прибыли из зоопарка им. Р.А.Шило, теперь они отправятся к фермеру в Ленинградскую область.

При ветеринарном контроле нарушений не было выявлено. 

Ранее в Пулково прилетела кошка породы саванна. 

Видео: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области

Теги: глухарь, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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