Видео: в Пулково прилетел дорогостоящий попугай жако из Эмиратов

Стоимость таких птиц достигает 100-200 тыс. рублей. Считается, что жако самые талантливые в звукоподражании, они могут запомнить более 150 слов.

В среду, 29 декабря, в Пулково прибыл попугай жако, на въезде его осмотрела служба по ветеринарному контролю. Птица прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзор по Северо-Западу.

Как заключил инспектор, птица здорова, попугая перевезли с соблюдением необходимых ветеринарных требований. Жако отправился к своему адресату.

Добавим, что стоимость таких птиц достигает 100-200 тыс. рублей. Считается, что жако самые талантливые в звукоподражании, они могут запомнить более 150 слов.

Ранее архитекторы выступили против сноса здания терминала Пулково-1. Здание узнаваемо благодаря пяти световым фонарям.

Видео: предоставленно Северо-Западным управлением Россельхознадзора