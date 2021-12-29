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Видео: в Пулково прилетел дорогостоящий попугай жако из Эмиратов

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Стоимость таких птиц достигает 100-200 тыс. рублей. Считается, что жако самые талантливые в звукоподражании, они могут запомнить более 150 слов. 

В среду, 29 декабря, в Пулково прибыл попугай жако, на въезде его осмотрела служба по ветеринарному контролю. Птица прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзор по Северо-Западу.

Как заключил инспектор, птица здорова, попугая перевезли с соблюдением необходимых ветеринарных требований. Жако отправился к своему адресату. 

Добавим, что стоимость таких птиц достигает 100-200 тыс. рублей. Считается, что жако самые талантливые в звукоподражании, они могут запомнить более 150 слов. 

Ранее архитекторы выступили против сноса здания терминала Пулково-1. Здание узнаваемо благодаря пяти световым фонарям.

Видео: предоставленно Северо-Западным управлением Россельхознадзора

Теги: жако, попуг, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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