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В Пулково появился вендинговый аппарат по продаже СИЗ
Сегодня, 9:16
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ruzannar

В Пулково появился вендинговый аппарат по продаже СИЗ

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Стоимость защитного комплекта 50 рублей.

В целях противодействия распространения COVID-19 в Пулково установили вендинговый аппарат по продаже защитних масок, перчаток и антисептиков. Аппарат оборудован устройством по приему бесконтактных и безналичных платежей.

Его установкой занялась компания Вендэкс Ритэйл: ранее аппараты по продаже СИЗ появились на 21 станции метрополитена.

Автомат с СИЗ стоит на входе в аэропорт, поэтому все пассажиры могут приобрести необходимые товары еще до входа в терминал. Стоимость комплекта, состоящего из одноразовой маски и пары перчаток, составляет 50 рублей.

Ранее мы сообщили, что в Пулково приземлился вывозной рейс из Ларнаки.

Фото: Pixabay

Теги: медицинская маска, пулково, сиз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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