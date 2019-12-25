В Пулково появился вендинговый аппарат по продаже СИЗ

Стоимость защитного комплекта 50 рублей.

В целях противодействия распространения COVID-19 в Пулково установили вендинговый аппарат по продаже защитних масок, перчаток и антисептиков. Аппарат оборудован устройством по приему бесконтактных и безналичных платежей.



Его установкой занялась компания Вендэкс Ритэйл: ранее аппараты по продаже СИЗ появились на 21 станции метрополитена.



Автомат с СИЗ стоит на входе в аэропорт, поэтому все пассажиры могут приобрести необходимые товары еще до входа в терминал. Стоимость комплекта, состоящего из одноразовой маски и пары перчаток, составляет 50 рублей.

Ранее мы сообщили, что в Пулково приземлился вывозной рейс из Ларнаки.

Фото: Pixabay