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В Пулково опровергли информацию о проблеме с посадкой самолетов
Сегодня, 16:29
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Alena_Zinovieva

В Пулково опровергли информацию о проблеме с посадкой самолетов

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Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Пресс-служба петербургского аэропорта Пулково опровергла информацию о проблеме с посадкой самолетов. Специалисты сообщили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Решения о посадке на запасной аэродром принимаются в отношении отдельных рейсов.

Ранее стало известно, что в Пулково не стали садиться самолеты авиакомпании "Россия" — один из Мурманска и два из Москвы. Из-за сильного бокового ветра лайнеры отправились в столичный аэропорт Внуково. Когда пассажиры смогут добраться до Петербурга на обратных рейсах, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Пулково выявлен "щедрый" вор, раздавший награбленное в аэропорту.

Фото: pixabay.com

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Теги: проблема с посадкой самолетов, пулково, сильный ветер в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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