В Пулково 7 августа отменили восемь рейсов

Пассажиры не смогут улететь по некоторым внутренним и международным направлениям.

В пятницу, 7 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменили восемь рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажиры не смогут улететь по некоторым внутренним и международным направлениям. Так, сегодня не полетят три самолета в Москву и один в Омск. Также отменили рейсы в турецкую Анталью и китайские Пекин, Сиань и Чэнду.

Отмены произошли заблаговременно в связи с оптимизацией расписания полетов в период пандемии коронавируса. Пассажиров заранее предупредили об этом, некоторых пересадили на другие рейсы. Все остальные вылеты, запланированные на 7 августа, состоятся.

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Фото: Piter.TV