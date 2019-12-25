В Приозерском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве знакомого

По версии следствия, она минимум два раза ударила ножом знакомого.

Следственным отделом по городу Приозерск завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, подозреваемой в убийстве.

Следствием установлено, что ночью с 16 на 17 января, обвиняемая, находясь в квартире у своего знакомого в поселке Суходолье, где они употребляли спиртные напитки, в ходе конфликта, нанесла не менее двух ударов ножом в область лица и груди 40-летнему потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также прокуратура Петербурга утвердила Марине Кохал обвинительное заключение по убийству рэпера Картрайта.

Фото: Следком по Ленобласти