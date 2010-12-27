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На Приморском проспекте пьяная петербурженка ударила ножом своего мужа
Сегодня, 10:23
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alexandra08
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На Приморском проспекте пьяная петербурженка ударила ножом своего мужа

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В результате мужчина получил  проникающее ранение живота.

В четверг, 1 ноября, в квартире на Приморском проспекте пьяная женщина ударила ножом своего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 22.30 59-летняя женщина поссорилась с мужем во время совместного распития алкоголя. Находясь под действием спиртного, она ударила супруга  ножом. В результате мужчина получил  проникающее ранение живота.

Женщина была задержана сотрудниками полиции. Ее мужа в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на Колокольной улице охранник до полусмерти избил своего коллегу.

Фото: pixabay.com

Теги: нож , пьная женщина ударила ножом , ударить ножом
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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