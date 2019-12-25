В Приморском районе трое граждан выкопали из земли предмет, похожий на снаряд

Как выяснилось позже, предмет не представлял опасности.

Трое граждан извлекли из земли металлические предметы. Один из них был похож на артиллерийский снаряд. Граждан передали полиции, рассказала пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Мужчин заметили около 11:00 13 апреля в Приморском районе во время патрулирования межрайонного отдела вневедомственной охраны. Неизвестные при помощи лопат и ломов извлекали из земли металлические предметы. Рядом с ними находился предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

Позже взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии определили, что это пустой корпус снаряда. Он не представлял опасности.

Жителя Петербурга, Пскова и Тюмени задержали и доставили в полицию для установления их личности и выяснения обстоятельств.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчины выловили из Черной речки минометную мину времен ВОВ.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО