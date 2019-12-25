В Приморском районе появится многофункциональный медицинский центр

Об этом сообщил губернатор после совещания с членами городского правительства.

В понедельник, 16 августа, по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение о строительстве в Приморском районе многофункционального медицинского центра. Для этих целей выделили земельный участок на Туристской улице, сообщили в Смольном.

По словам губернатора, частные инвесторы проявляют интерес к строительству медицинских учреждений все чаще. Благодаря сотрудничеству с инвесторами повышается качество и доступность медицины для наших жителей.

В новом центре предусмотрены кабинеты лучевой диагностики, стоматологии, терапии, диагностическое и хирургическое отделений, а также дневной стационар на 25 коек, травматологический пункт и лаборатория. Подрядчик должен построить центр за 3,5 года.

Помимо этого в Смольном приняли решение построить предприятие по изготовлению машин и оборудования во Фрунзенском районе на территории промышленной зоны Обухово. Губернатор отметил, что данная промзона является одной из основных индустриальных площадок Петербурга, поэтому необходимо развивать ее. Подрядчик еще не определен.

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Фото: Piter.tv