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В Приморском районе полицейские ловят эксгибициониста-педофила
Сегодня, 12:55
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе полицейские ловят эксгибициониста-педофила

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Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что в Приморском районе завелся эксгибиционист-педофил. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В полицию Приморского района обратилась мать 11-летней девочки. Женщина утверждала, что неизвестный совершал развратные действия сексуального характера по отношению к ее дочери. Инцидент произошел во дворе на проспекте Авиаконструкторов.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Волгограде мужчина убил жену и мать, а затем отрезал им головы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, педофил приморский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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