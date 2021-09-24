В Приморском и Московском районах построят новые улицы

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства утверждены проекты планировки с проектами межевания территорий, которые позволят построить новые дороги в Приморском и Московском районах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Инвестор за свой счет построит продолжение Арцеуловской аллеи от проспекта Королёва до Парашютной улицы в Приморском районе. Новый участок протяжённостью 600 метров обеспечит еще один выезд из микрорайона Каменка, что обеспечит лучшую транспортную доступность планируемых к строительству объектов образования и жилья.

В Московском районе инвестор – логистическая компания построит и передаст городу по договору дарения новую улицу, которая свяжет две существующие – Кубинскую и Предпортовую. Дорога необходима компании для обеспечения транспортной доступности грузового терминала. Улица протяженностью почти 2 километра будет иметь две полосы движения и пешеходные тротуары.

В поселке Металлострой Колпинского района Петербурга до четырех полос расширят Центральную улицу. Проект планировки с проектом межевания территории для работ по модернизации и приведению в нормативное состояние улицы в Металлострое одобрили члены правительства и губернатор Александр Беглов на рабочем совещании в ноябре.

Фото: Piter.tv