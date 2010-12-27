В Приморске прошел День открытых дверей для поступающих в хореографические кружки

Шестого сентября в Приморском городском Доме культуры прошло мероприятие День открытых дверей для всех желающих посещать хореографические кружки и коллективы.
На мероприятие пришли и взрослые, и дети, желающие заниматься хореографией. В форме диалога обсуждались важные вопросы, касающиеся работы хореографа с детьми, также родители задавали свои вопросы.
В конце мероприятия было проведено анкетирование участников коллективов.
Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения
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