В Приморске прошел День открытых дверей для поступающих в хореографические кружки

На мероприятие пришли и взрослые, и дети, желающие заниматься хореографией, обсуждались важные вопросы, касающиеся работы хореографа с детьми, также родители задавали свои вопросы.

Шестого сентября в Приморском городском Доме культуры прошло мероприятие День открытых дверей для всех желающих посещать хореографические кружки и коллективы. На мероприятие пришли и взрослые, и дети, желающие заниматься хореографией. В форме диалога обсуждались важные вопросы, касающиеся работы хореографа с детьми, также родители задавали свои вопросы. В конце мероприятия было проведено анкетирование участников коллективов. Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения