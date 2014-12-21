В Приморье задержали группу лиц, незаконно легализовавших 11 тыс. мигрантов

В уголовном деле подозреваются м руководитель местной фирмы и двое его помощников.

Российские правоохранительные органы при поддержке Росгвардии пресекли незаконную деятельность группы лиц, выдававших иностранным гражданам фиктивные документы для их легализации на территории России. С 2022 года злоумышленники оказали услуги почти 11 тысячам мигрантов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. нелегальный бизнес позволил подозреваемым заработать примерно 25 миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. В настоящее время задержаны руководитель фирмы и двое его помощников.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, сим-карты, электронные носители информации, печати, записные книжки, банковские карты, документы. пресс-служба МВД РФ

В полиции по региону уточнили, что в помещении компании, оказывавшей гостиничные услуги мигрантам, а также в двух хостелах, расположенных в городе Владивостоке на улице Гульбиновича и в Инженерном переулке, фигуранты расследования выдавали иностранным гражданам фиктивные документы о регистрации по месту пребывания без фактического предоставления им помещений для проживания.Установлено, что в бланки уведомлений о постановке на миграционный учет вносились ложные сведения об адресах регистрации приезжих, а сами регистрационные действия производились с IP-адреса организатора противоправной деятельности.

У владельца строительной фирмы в Петербурге попытались похитить 5,5 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа