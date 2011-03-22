В Приморье за сутки освободились от воды более 60 приусадебных участков

Спасатели рассказали подробности о подтопленных территориях в регионе за сутки.

Свыше 60 приусадебных участков и 15 частных домов освободились от воды за минувший день в подтопленных районах Приморского края. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального экстренного ведомства

На реках края наблюдается повсеместный спад уровней воды. Подтоплены 136 частных домов и 241 приусадебный участок. Нарушено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами. Организованы четыре лодочные переправы. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Сециалисты заметили, что в подтопленных районах отечественные спасатели откачали свыше 1,5 миллиона кубометров воды, а также доставили местному населению более 9,5 тонн продуктов. Дополнительно эксперты перевезли около 4 тысяч пассажиров. Известно, что в наиболее пострадавший от летнего паводка город Дальнереченск направлены дополнительные силы ГУ МЧС. Туда же прибудут 50 мотопомп и около 100 пожарных рукавов, выделяемых из федерального резерва.

В Хабаровском крае нашли пропавших рыбаков.

Фото и видео: ГУ МЧС России