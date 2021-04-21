Чиновники решили предупредить население перед возможным проведением акции протеста 21 апреля.

В Приморье сняли ролик об ответственности за участие в незаконных акциях протеста. Видео появилось в Telegram-канале правительства региона. Чиновники рассказали жителям о том, что за участие, а также организацию митингов, несанкционированных властями, предусмотрены административные штрафы. При этом несовершеннолетние лица лет не освобождаются от ответственности. Если молодым людям менее 16-ти лет, то отвечать перед законом будут их родители.

Вас будут снимать десятками телефонов, фотоаппаратов и видеокамер, выкладывая ваши изображения в сети. Фото- и видеофиксация учитывается при вынесении судебных решений по штрафам. Нельзя на публичное мероприятие приходить пьяным, иметь при себе и (или) распивать спиртные напитки и иметь при себе оружие. заявление правительства Приморья

Специалисты объяснили, что вовлечение детей в акцию протеста грозит нарушителю арестом. Перекрытие проезжей части для транспорта грозит штрафом, а за участие или организацию массовых беспорядков нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности. Чиновники призвали при задержании полицией не оказывать сопротивление, так как это происходит на законном основании со стороны представителей власти.

В Москве не согласовали акцию сторонников Навального 21 апреля.

Видео: Telegram / Правительство Приморского края