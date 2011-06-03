В Приморье раскрыто громкое преступление об убийстве предпринимателя в 2000 году

Ирина Волк раскрыла подробности преступления по убийству бизнесмена конкурентами.

На территории Приморского региона российскими правоохранительными органами раскрыто громкое преступление об убийстве предпринимателя, произошедшего 24 года назад. Сотрудники Следственного комитета задержали предпринимателей из Москвы и Владивостока. Один из подозреваемых отправлен под стражу. Судебная инстанция получила ходатайство об аресте второго. Мужчинам вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по статье за незаконное лишение свободы человека. Детали жестокого преступления были раскрыты только недавно.

Специалисты полагают, что в сентябре 2000 года фигуранты уголовного дела из-за разногласий с потерпевшими похитили двух мужчин, один из которых был бизнесменом из Комсомольска-на-Амуре. Злоумышленники вывезли конкурентов в пригород Владивостока, а затем в лесном массиве убили одного из них. Второго похищенного преступники лишили свободы. Мужчина оказался заперт в помещении на мысе Чуркина. Позже ему удалось самостоятельно сбежать от бандитов, однако из-за страха расправы покинул Приморье и скрывался в другом субъекте страны. Следователи смогли вычислить местонахождение выжившего. Тот согласился дать показания.

На юго-востоке Москвы иностранец убил 65-летнего сотрудника АЗС.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк