В Приморье раскрыто громкое преступление об убийстве предпринимателя в 2000 году

На территории Приморского региона российскими правоохранительными органами раскрыто громкое преступление об убийстве предпринимателя, произошедшего 24 года назад. Сотрудники Следственного комитета задержали предпринимателей из Москвы и Владивостока. Один из подозреваемых отправлен под стражу. Судебная инстанция получила ходатайство об аресте второго. Мужчинам вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по статье за незаконное лишение свободы человека. Детали жестокого преступления были раскрыты только недавно.
Специалисты полагают, что в сентябре 2000 года фигуранты уголовного дела из-за разногласий с потерпевшими похитили двух мужчин, один из которых был бизнесменом из Комсомольска-на-Амуре. Злоумышленники вывезли конкурентов в пригород Владивостока, а затем в лесном массиве убили одного из них. Второго похищенного преступники лишили свободы. Мужчина оказался заперт в помещении на мысе Чуркина. Позже ему удалось самостоятельно сбежать от бандитов, однако из-за страха расправы покинул Приморье и скрывался в другом субъекте страны. Следователи смогли вычислить местонахождение выжившего. Тот согласился дать показания.
На юго-востоке Москвы иностранец убил 65-летнего сотрудника АЗС.
Фото и видео: Telegram / Ирина Волк
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