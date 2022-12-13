В Приморье проверят видео с курящими на уроке школьниками

МВД устанавливает личности несовершеннолетних нарушителей.

В Приморском крае правоохранительные органы проверят видео с курящими на уроке школьниками. Соответствующая видеозапись распространилась по социальным сетям. В кадре заметно, что несовершеннолетние также ругаются матом и высказывают негативную оценку деятельности полиции. При этом дети слушали прямо во время крока рэп-композиции. Они выкрикивали в классе лозунги запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*. В настоящее время оперативники устанавливают личности нарушителей общественного спокойствия и обстоятельства произошедшего. Подозреваемые будут поставлены на учет, а их родители получат администратвное взыскание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Опрашиваются как местные преподаватели, так и ученики.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Уссурийска проводят проверку публикации из социальных сетей, на которой запечатлены подростки, допускающие нарушение дисциплины во время занятий в учебном заведении. пресс-служба МВД по региону

Более 67 тыс. петербуржцев состоят на учете в психдиспансерах.

Фото и видео: Telegram / RT на русском