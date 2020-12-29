По предварительным оценкам было затронуто 43% особо охраняемой территории.

В Приморье произошел пожар в природном парке "Хасанский", который находится на границе с Китаем.

Известно, что в результате пожара уничтоженными оказались более четырёх гектаров. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.

Локализовать возгорание удалось 9 января. Сообщение о пожаре поступило 7 января. Сейчас специалисты проводят подсчёт площади пожара и оценивают ущерб.

По предварительным оценкам было затронуто 43% особо охраняемой территории.

Ранее в Сестрорецке при пожаре в квартире погибли четыре взрослые собаки и 17 щенков.

Видео: Facebook/Ольга Дымникова