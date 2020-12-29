В Приморье произошел пожар в природном парке "Хасанский", который находится на границе с Китаем.
Известно, что в результате пожара уничтоженными оказались более четырёх гектаров. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.
Локализовать возгорание удалось 9 января. Сообщение о пожаре поступило 7 января. Сейчас специалисты проводят подсчёт площади пожара и оценивают ущерб.
По предварительным оценкам было затронуто 43% особо охраняемой территории.
Ранее в Сестрорецке при пожаре в квартире погибли четыре взрослые собаки и 17 щенков.
Видео: Facebook/Ольга Дымникова
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