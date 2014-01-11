По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание масла в момент работы турбогенератора.

В Приморье произошел пожар на ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 26 июня в городе Артем. На турбогенераторе "Артемовской ТЭЦ" АО "ДГК" произошла авария. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание масла в момент работы устройства.

В результате происшествия никто не пострадал. Устройства переведены на альтернативные механизмы работы. На ТЭЦ уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. Городская прокуратура организовала проверку.

Ранее мы сообщали, что в Приморье пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.

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