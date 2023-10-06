В Приморье ликвидирован цех по производству фальсифицированных рыбных консервов

Аферисты заменили сайру дешевой рыбой.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Приморскому краю пресекли противоправную деятельность коммерческой организации, которая реализовала на территории страны фальсифицированную пищевую продукцию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Из незаконного торгового оборота специалисты изъяли порядка 18 тысяч жестяных банок с содержимым. Общая стоимость продукта оценивается в сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей.

Злоумышленники производили и хранили в складских помещениях консервы, якобы изготовленные из тихоокеанской сайры. На самом деле в них находилась более дешевая рыба иваси. Проведенное исследование подтвердило подмену сырья пресс-служба МВД РФ

В настоящее время трое подозреваемых задержаны. По криминальным эпизодам ведется уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ.

В Башкирии пресечено нелегальное производство алкогольной продукции.

Фото и видео: МВД Медиа