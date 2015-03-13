В Башкирии пресечено нелегальное производство алкогольной продукции

Ирина Волк рассказала о преступной схеме реализации алкоголя в регионе.

Российские правоохранительные органы по Республике Башкортостан пресекли незаконное производство спиртосодержащей продукции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что уроженец Пензенской области арендовал помещение на территории промышленной зоны города Салавата. Там мужчина установил две производственные линии. После этого он нанял на работу семерых работников – иностранных граждан. Четверых мигрантов находились на территории страны нелегально.

Во время обыска изъято свыше 70 тысяч бутылок с алкоголем и десять полимерных емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также более 160 тысяч пустых бутылок, крышки, этикетки, акцизные марки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. пресс-служба МВД РФ

Следствие ведет уголовные дела по статье171.1, второй части статьи 171.3 УК РФ. В отношении уроженца Пензенской области избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый руководитель компании, 33-летний иностранный гражданин – заключен под стражу. За нарушение миграционного законодательства сотрудники предприятия привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа