В Приморье пенсионер выстрелил в голову молодой соседке

Пенсионер напился и начал стрелять в сторону соседнего участка.

В Приморье пьяный сосед выстрелил из охотничьего ружья соседке в голову.

ТАСС со ссылкой на следственные органы СКР по Приморскому краю сообщает, что в больницу с огнестрельным ранением головы поступила 45-летняя жительница села Жариково. Как удалось установить, пьяный 63-летний сосед достал охотничье ружье и стал стрелять в сторону участка соседей, с которыми он давно конфликтовал.

Один из выстрелов попал в голову женщине. Состояние женщины не уточняется. Мужчина после содеянного пытался скрыться, но в этот же день его нашли. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия, предмета, используемого в качестве оружия".

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