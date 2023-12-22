В тушении огня участвовали 44 специалиста и 11 единиц техники.

В Приморье огнеборцы спасли на пожаре 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел во Владивостоке. Огонь охватил квартиру на первом этаже девятиэтажного дома. Прибывшие на место специалисты МЧС России эвакуировали 20 человек, в том числе шесть детей. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В тушении огня участвовали 44 специалиста и 11 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что крыша торгового центра загорелась во Владимирской области.

Видео: МЧС России