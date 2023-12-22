В Приморье огнеборцы спасли на пожаре 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел во Владивостоке. Огонь охватил квартиру на первом этаже девятиэтажного дома. Прибывшие на место специалисты МЧС России эвакуировали 20 человек, в том числе шесть детей. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В тушении огня участвовали 44 специалиста и 11 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что крыша торгового центра загорелась во Владимирской области.
Видео: МЧС России
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