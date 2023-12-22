Крыша торгового центра загорелась во Владимирской области

В Кольгучино загорелся местный ТЦ.

На территории Владимирской области специалисты из регионального управления экстренных ситуаций ликвидируют возгорания. Известно, что огонь охватил крышу торгового центра, расположенного в городе Кольгучино. Пламя успело распространиться на площадь в 200 квадратных метров. В настоящее время сведений о пострадавших или погибших нет. На месте инцидента работают 23 человека из личного состава ГУ МЧС и шесть единиц специальной техники. В настоящее время сообщается о локализации пожара.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России